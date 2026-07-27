Собянин рассказал об оснащении медиатек в обновлённых школах Москвы

В обновлённых школах Москвы появляются современные медиатеки, рассказал Сергей Собянин. Их пространства разделяют передвижными шумоизоляционными перегородками, создавая зоны для самостоятельных занятий, работы в группах и чтения во время отдыха.
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