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ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

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Собянин рассказал об оснащении медиатек в обновлённых школах Москвы

В обновлённых школах Москвы появляются современные медиатеки, рассказал Сергей Собянин. Их пространства разделяют передвижными шумоизоляционными перегородками, создавая зоны для самостоятельных занятий, работы в группах и чтения во время отдыха.

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