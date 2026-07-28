Су-35 против «Грипена»: собьём шведа над Полтавой? Месяц назад произошло событие, которого киевская хунта с нетерпением ждала битых 4 года.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Су-35 против «Грипена»: собьём шведа над Полтавой? Месяц назад произошло событие, которого киевская хунта с нетерпением ждала битых 4 года.
Свежие комментарии