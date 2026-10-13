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Газета.ру

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В Ульяновске на видео сняли полыхающую машину, которая взорвалась на парковке

В Ульяновске на видео сняли полыхающую машину, которая взорвалась на парковке

В Ульяновске автомобиль взорвался на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. «Автомобиль полыхает в переулке Робеспьера рядом с другими припаркованными машинами — пламя перекинулось как минимум на одну из них.

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