Буданов: США поставили ВСУ Abrams не для поля боя, а F-16 не для полета в небе

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Статья бред. Танки уже на усраине и в польше, самолёты на подходе или на усраине.
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9 час.
Владимир Барышев
Все эти поставки  военного железа, в-на  Бандеро-укропию, это по сути избавление  европейских и америкосских агрессоров от залежей устаревшего металл лома, идет, неприкрытая наглая торговля списанным  военным барахлом. Бабло америкосы  и европейцы делают на военном  говне!
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8 час.
ВТ
Василий Топчий
Однако это военное говно обстреливает военные аэродромы, корабли, штаб ЧФ в Севастополе, мирные города и сёла в России и её столицу Москву.
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8 час.

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