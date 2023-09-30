Буданов: США поставили ВСУ Abrams не для поля боя, а F-16 не для полета в небе

ВТ Василий Топчий Статья бред. Танки уже на усраине и в польше, самолёты на подходе или на усраине.

Владимир Барышев Все эти поставки военного железа, в-на Бандеро-укропию, это по сути избавление европейских и америкосских агрессоров от залежей устаревшего металл лома, идет, неприкрытая наглая торговля списанным военным барахлом. Бабло америкосы и европейцы делают на военном говне!