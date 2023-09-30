НАТО начинает надоедать «украинская игрушка», поскольку члены альянса смотрят друг на друга косо Запад проявляет признаки нехватки вооружений для передачи Украине и всё больше устает от Зе-команды.
Буданов: США поставили ВСУ Abrams не для поля боя, а F-16 не для полета в небе
Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Статья бред. Танки уже на усраине и в польше, самолёты на подходе или на усраине.
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9 час.
Владимир Барышев
Все эти поставки военного железа, в-на Бандеро-укропию, это по сути избавление европейских и америкосских агрессоров от залежей устаревшего металл лома, идет, неприкрытая наглая торговля списанным военным барахлом. Бабло америкосы и европейцы делают на военном говне!
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8 час.
ВТ
Василий Топчий
Однако это военное говно обстреливает военные аэродромы, корабли, штаб ЧФ в Севастополе, мирные города и сёла в России и её столицу Москву.
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8 час.
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