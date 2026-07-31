Стало известно, сколько заплатила Харрис за особняк в "белом" районе

Политика как она есть

Бывший кандидат на пост президента США Камала Харрис, заявлявшая о приверженности борьбе с расовым неравенством в жилищной сфере, купила особняк за 8,15 млн долларов в районе Малибу с 94% белого населения и 0,2% чернокожего, сообщает Fox News.