Политика как он...
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Политика как она есть

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Стало известно, сколько заплатила Харрис за особняк в "белом" районе

Стало известно, сколько заплатила Харрис за особняк в "белом" районе

Бывший кандидат на пост президента США Камала Харрис, заявлявшая о приверженности борьбе с расовым неравенством в жилищной сфере, купила особняк за 8,15 млн долларов в районе Малибу с 94% белого населения и 0,2% чернокожего, сообщает Fox News.

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