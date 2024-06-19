Застрявшие в космосе: возвращение Starliner на Землю отложили до 26 июня

Ракета-носитель Atlas V с кораблем Starliner компании Boeing взлетает 5 июня 2024 года со стартовой площадке на мысе Канаверал / © NASA Такое решение было принято ввиду желания инженеров провести дополнительные испытания систем космического корабля, включая те, которые не были предусмотрены первоначальным планом полета.