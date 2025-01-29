«Черри Тигго» с воронежскими номерами и иностранцем за рулем остановил наряд ГАИ на Мурманском шоссе.
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«Черри Тигго» с воронежскими номерами и иностранцем за рулем остановил наряд ГАИ на Мурманском шоссе.