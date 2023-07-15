Мздоимцев — к стенке? Что можно позаимствовать из опыта Китая

Мздоимство искоренить полностью не возможно, но снизить до минимума -реальность. Но для итого не обходимы крайние меры. Прекрасный тому пример -Китай.

Тогда следует и Флаг ,как у Китая...Красный,со звездой...,которого боятся как огня"наши" либерасты ,как и другие "патриотические"персонажи...А потом очередь дойдёт и до "раздвоившегося дома"

И

Искандер

"Дела будут рассматриваться по-справедливости, а не по принципу, что своих выгораживаем, а чужим или соперникам — закон". Кто как, а я совершенно не представляю как это возможно без железной воли Государства. В Китае - Компартия, а у нас - едро...