Россия изучает практику Поднебесной в борьбе с коррупцией Светлана Гомзикова Фото: Global Look Press Материал комментируют: Андрей Карнеев 12 июля в Москве по подозрению в получении взятки задержан заместитель министра цифрового развития Максим Паршин.
Мздоимцев — к стенке? Что можно позаимствовать из опыта Китая
Комментарии
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Василий Башмаков
Мздоимство искоренить полностью не возможно, но снизить до минимума -реальность. Но для итого не обходимы крайние меры. Прекрасный тому пример -Китай.
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14 час.
Nikolia Vovchenko
Тогда следует и Флаг ,как у Китая...Красный,со звездой...,которого боятся как огня"наши" либерасты ,как и другие "патриотические"персонажи...А потом очередь дойдёт и до "раздвоившегося дома"
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12 час.
И
Искандер
"Дела будут рассматриваться по-справедливости, а не по принципу, что своих выгораживаем, а чужим или соперникам — закон". Кто как, а я совершенно не представляю как это возможно без железной воли Государства. В Китае - Компартия, а у нас - едро...
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6 час.
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