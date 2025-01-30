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У Зеленского рванул тыл! Запад тайно запустил распад Украины

У Зеленского рванул тыл! Запад тайно запустил распад Украины

Излияния Зеленского на экономическом форуме в Давосе заметили все, а первое дипломатическое поражение Украины в отношениях с новой администрацией в США — немногие.

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Комментарии
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Александр Самарин
Распад Украины был неизбежен с самого начала распада СССР. Для этого и был развален СССР и не для того чтобы нам всем бывшим республикам жизнь улучшить, а чтобы манипулировать грабить и ослаблять и добивать и это может заставить понять, что происходит с Украиной и остальными бывшими республиками. Западу нужны ресурсы и территории.
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