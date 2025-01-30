У Зеленского рванул тыл! Запад тайно запустил распад Украины

Александр Самарин

Распад Украины был неизбежен с самого начала распада СССР. Для этого и был развален СССР и не для того чтобы нам всем бывшим республикам жизнь улучшить, а чтобы манипулировать грабить и ослаблять и добивать и это может заставить понять, что происходит с Украиной и остальными бывшими республиками. Западу нужны ресурсы и территории.