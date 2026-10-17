В Сталин-Центре откроют музей СВОМузей СВО планируется разместить в «Сталин-центре» на Бору. В том числе, там можно будет увидеть дроны.
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Сталин Победитель и Защитник страны от внешней угрозы , руководил борьбой с фашизмом лично и его сыновья непосредственно участвовали в защите страны СССР . Почет и Уважение данному человеку , защитнику народа и страны!
Ельцин-центр, Сталин-центр... На очереди, видимо, Путин-центр. Продолжаем нарушать христовы заповеди и сотворяем себе кумиров...