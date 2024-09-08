На выборах главы Алтая явка превысила 40 %

ГОРНО-АЛТАЙСК, 8 сентября, ФедералПресс. Явка на выборах главы Республики Алтай депутатов Государственного Собрания – Эл Курултая по состоянию на 15:00 местного времени составила 40,4 %, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
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