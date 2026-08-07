Происшествия
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Происшествия

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Глава ведомства затребовал доклад по информации о нарушении прав женщины-инвалида в Республике Башкортостан

Глава ведомства затребовал доклад по информации о нарушении прав женщины-инвалида в Республике Башкортостан

В  эфире правовой программы на федеральном телеканале сообщалось, что жительница Башкирии, потерявшая зрение по вине врача частной клиники, вынуждена добиваться выдачи положенного ей по закону жилья взамен аварийного.

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