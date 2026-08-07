Глава ведомства затребовал доклад по информации о нарушении прав женщины-инвалида в Республике Башкортостан

В эфире правовой программы на федеральном телеканале сообщалось, что жительница Башкирии, потерявшая зрение по вине врача частной клиники, вынуждена добиваться выдачи положенного ей по закону жилья взамен аварийного.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии