Разместить детей с собой в СИЗО попросила жена экс-мэра Сочи Янина Копайгородская

Разместить детей с собой в СИЗО попросила жена экс-мэра Сочи Янина КопайгородскаяАрестованная по делу о посредничестве в получении крупной взятки и хищении в особо крупных размерах, супруга бывшего градоначальника Сочи Янина Копайгородская попросила правозащитные организации помочь ей с размещением её несовершеннолетних детей в следственном изоляторе.
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