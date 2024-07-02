Глава СК просит разрешения на арест судьи. Артема Матету подозревают в мошенничестве

Глава СК попросил коллегию судей разрешить возбудить дело против судьи Матеты Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении председателя Солнцевского райсуда Москвы Артема Матеты.
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