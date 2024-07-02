Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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    А чем музыкант-то вам не угодил?Глава СК просит р...
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Глава СК просит разрешения на арест судьи. Артема Матету подозревают в мошенничестве

Глава СК просит разрешения на арест судьи. Артема Матету подозревают в мошенничестве

Глава СК попросил коллегию судей разрешить возбудить дело против судьи Матеты Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении председателя Солнцевского райсуда Москвы Артема Матеты.

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Комментарии
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Malina
Надо законодательно судей избирать, а не назначать и приравнять к &quot;гражданам&quot;, а не к &quot;элитке&quot;...
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6 час.
M
Malina
Так он у папашки и учился... яблоко от яблони...
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6 час.
ВераВерная
А чем музыкант-то вам не угодил?
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4 час.

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