Мать двоих детей из Киреевска зарезала незнакомца за претензии по поводу воспитания

В Киреевске суд вынес приговор 28-летней Ольге К., которую обвиняли сразу по нескольким статьям уголовного кодекса – серии краж, нападении на полицейского и причинении телесных повреждений, повлекших смерть человека.
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