Газета Балаково

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  • Дина Скребец
    😂😂😂 бЫлииин!!! А я сболтнула нечаяннно! Я не хотела! Чессно! Пардонте-с!🌹Они думают, что я...
  • ГазетаБалаково
    😉Привет Дина. Да ей действительно не 80, а полных 85. Она сама мне говорила и просила возраст скрыть😛Они думают, что я...
  • Дина Скребец
    Разве ей 61? Ей все 80.Они думают, что я...

«Единая Россия» призывает депутатов не демонстрировать свою роскошную жизнь публично

«Единая Россия» призывает депутатов не демонстрировать свою роскошную жизнь публично

Партия власти разработала кодекс публичного позиционирования депутата Госдумы. Правила кодекса рекомендуют не делиться постами, демонстрирующими роскошную жизнь депутатов, в социальных сетях, а также ничего не писать там в неадекватном состоянии.

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