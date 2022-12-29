«Единая Россия» призывает депутатов не демонстрировать свою роскошную жизнь публично

Партия власти разработала кодекс публичного позиционирования депутата Госдумы. Правила кодекса рекомендуют не делиться постами, демонстрирующими роскошную жизнь депутатов, в социальных сетях, а также ничего не писать там в неадекватном состоянии.
Партия власти разработала кодекс публичного позиционирования депутата Госдумы. Правила кодекса рекомендуют не делиться постами, демонстрирующими роскошную жизнь депутатов, в социальных сетях, а также ничего не писать там в неадекватном состоянии.
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