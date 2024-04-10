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Пашинян: Армения не против начать процесс делимитации с Тавушской области

Пашинян: Армения не против начать процесс делимитации с Тавушской области

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в парламенте заявил, что Ереван не против начать процесс делимитации границ с Тавушской области и четырех сел Газахской области Азербайджана, которые с начала 90-х годов фактически контролируются Арменией.

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