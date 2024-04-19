Российская ПВО за ночь уничтожила 25 украинских снарядов «Вампир»

Воздушные цели были сбиты на подлете к Белгороду. ВСУ минувшей ночью пытались атаковать Белгородскую область с помощью снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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