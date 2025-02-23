Индексация пенсий, новые правила для дачников и защита дольщиков: что изменится для россиян с 1 марта

С 1 марта в России вступает в силу несколько важных изменений в законодательстве. Военные пенсионеры получат индексацию выплат, владельцы земельных участков – дополнительные три года на освоение земли, а будущих владельцев частных домов защитят от финансовых рисков при строительстве.