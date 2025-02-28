Дама ордена Святого Сильвестра Светлана Касьян впервые споет в России в «Набукко»

Светлана Касьян Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Оперная певица Светлана Касьян, получившая орден Святого Сильвестра от Папы Римского за свое драматическое исполнение и с весны прошлого года вошедшая в штат Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, исполнит партию Абигайль в казанской постановке оперы «Набукко» Джузеппе Верди.