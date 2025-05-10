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Петербургский дневник

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На 672 км автодороги М-10 «Россия» произошло ДТП с участием четырех автомобилей

На 672 км автодороги М-10 «Россия» произошло ДТП с участием четырех автомобилей

Пострадавший доставлен в медучреждение 10 мая в 11:40 на 672 км автодороги М-10 «Россия» 85-летний водитель «ВАЗ», выполняя перестроение в другую полосу, не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с тягачом «Мерседес» под управлением 39-летней женщины.

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