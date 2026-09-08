Старшеклассники в Ташкенте заставили 8-летнего ребёнка проглотить магнитный браслет

О случившемся мальчик рассказал только после ухудшения самочувствия. Ребёнку потребовалась срочная операция.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВД Смартфоны и ноутб...
- Генерал Гурулёв с...
- ЕА Просьба мужчины з...
Что то крысы совсем обнаглели. Ставлю сто за рубль, что они были из разных народов? И я даже могу предположить, что мелкий был не из местных?