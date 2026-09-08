Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 604 подписчика

Старшеклассники в Ташкенте заставили 8-летнего ребёнка проглотить магнитный браслет

Старшеклассники в Ташкенте заставили 8-летнего ребёнка проглотить магнитный браслет

О случившемся мальчик рассказал только после ухудшения самочувствия. Ребёнку потребовалась срочная операция.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Андрей
Андрей

Что то крысы совсем обнаглели. Ставлю сто за рубль, что они были из разных народов? И я даже могу предположить, что мелкий был не из местных?