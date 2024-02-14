Нападающий "Тампы" Кучеров повторил достижение Гретцки и Ягра в НХЛ

Российский нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Бостон Брюинз" (3:2 Б) набрал 90-е очко в текущем сезоне и повторил достижение нескольких именитых хоккеистов.
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