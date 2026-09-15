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Rusprofile подсчитал рост числа компаний с иностранным участием в России

Rusprofile подсчитал рост числа компаний с иностранным участием в России

С конца 2021 года число компаний с иностранным участием в России выросло в 1,7 раза — с 39 301 до 66 802 к 26 августа 2026-го, при этом сотни иностранных компаний покинули страну после марта 2022 года.

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