MicroStrategy сохраняет сильную позицию в биткоинах, несмотря на подъем рынка

MicroStrategy под руководством Майкла Сэйлора может похвастаться впечатляющей нереализованной прибылью в размере почти 4 миллиардов долларов от своих инвестиций в биткоины, крупнейшей из всех корпораций в мире.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии