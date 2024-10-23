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Русская весна

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В Госдуме предрекли конец Украине после предложения Франции

В Госдуме предрекли конец Украине после предложения Франции

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что предложение министра обороны Франции разместить силы неядерного сдерживания на территории Украины станет финалом для украинского государства.

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