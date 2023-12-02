Лавров жёстко ответил немецкой журналистке, которой понадобилось “разжёвывать” слова: “Так умеете?”

Глава МИД России в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ призвал представительницу иноагентского издания не искажать его словаПримечательная ситуация произошла в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии