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Царьград

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Лавров жёстко ответил немецкой журналистке, которой понадобилось “разжёвывать” слова: “Так умеете?”

Лавров жёстко ответил немецкой журналистке, которой понадобилось “разжёвывать” слова: “Так умеете?”

Глава МИД России в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ призвал представительницу иноагентского издания не искажать его словаПримечательная ситуация произошла в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

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