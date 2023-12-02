Лавров жёстко ответил немецкой журналистке, которой понадобилось “разжёвывать” слова: “Так умеете?”

Глава МИД России в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ призвал представительницу иноагентского издания не искажать его словаПримечательная ситуация произошла в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.