#идиисмотри Почему в феврале 2022 года у меня не было тени сомнений в правильности начала СВО? Потому что о я знаю историю своей страны и Украины, потому что видела, что творит Украина с 2014 года.
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#идиисмотри Почему в феврале 2022 года у меня не было тени сомнений в правильности начала СВО? Потому что о я знаю историю своей страны и Украины, потому что видела, что творит Украина с 2014 года.