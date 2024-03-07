«Крым как мы хотим». Крымчане готовы управлять своими территориями

Под патронатом Министерства финансов РК Центром изучения гражданских инициатив Республики Крым с ноября 2023 года по январь 2024 года проведен социологический опрос, посвященный вопросам инициативного бюджетирования (ИБ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии