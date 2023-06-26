Сотрудники транспортной полиции в Санкт-Петербурге обеспечили охрану общественного порядка «Поезда памяти» прибывшего со школьниками России и стран СНГ

«Поезд памяти», украшенный флагами России и дружественных республик, а также георгиевскими ленточками, начал свое путешествие из Республики Белоруссия.
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