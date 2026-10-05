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Царьград

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"Так пускай какой-нибудь бездельник напишет": Полковник рассказал, как Сталин сделал академика Сахарова великим. И причём здесь СВО?

"Так пускай какой-нибудь бездельник напишет": Полковник рассказал, как Сталин сделал академика Сахарова великим. И причём здесь СВО?

Полковник Аслан Нахушев поделился историей, которую в его присутствии рассказал человек, лично участвовавший в испытаниях первых советских ядерных зарядов.

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