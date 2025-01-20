Главный правовой инспектор труда Могилевской облорганизации БПРЗ проведет прием граждан в Глуске и Бобруйске 20 января.

20 января (понедельник) главный правовой инспектор труда Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Максим Швед проведет выездной прием граждан в Глуске и Бобруйске.
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