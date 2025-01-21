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Калужские новости

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День в истории Калужского края: умер писатель Борис Зайцев

День в истории Калужского края: умер писатель Борис Зайцев

Зайцев был достойным продолжателем традиций русских классиков: с отличным образованием и знанием нескольких языков, он создал уникальный литературный стиль и стал одной из заметных фигур Серебряного века, оставив след в виде беллетризованных биографий, таких как «Жизнь Тургенева» и «Жуковский».

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