Путь к победе в СВО лежит через мосты: Главные вопросы "странной войны"

Под конец пятого года борьбы Россия наконец-то решилась. Первые атаки вызвали всплеск воодушевления на нашей стороне и приступы плохо контролируемого страха у неприятеля, очевидно, поверившего, что его-то эта чаша минует: русские бьют мосты, что происходит? Но по мере того, как оседает пыль и эмоции от первых ударов, мы тоже получаем всё больше оснований повторить этот вопрос: простите, а что, собственно, происходит?С начала октября наши дроны и ракеты нанесли пять ударов по Южному мосту в Киеве, ещё два удара нанесены по Северному (бывшему Московскому).