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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА ведет продвинутые переговоры с Кириллом Елатонцевым

Центровой Кирилл Елатонцев близок к переходу в ЦСКА . Как сообщает Telegram-канал «Перехват», 24-летний баскетболист находится на продвинутой стадии переговоров с московским клубом.

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