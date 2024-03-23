Армяне, британцы и даже японцы: Пленный рассказал о «Грузинском национальном легионе» ВСУ Ирэн ОрлонскаяВ «Грузинском национальном легионе», который участвует в военном конфликте на стороне Вооруженных Сил Украины, помимо граждан Грузии, ведут бой также боевики из различных государств.