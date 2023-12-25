Telesur: ФБР расследует траты США на венесуэльского оппозиционера Гуайдо

Федеральное бюро расследований США (ФБР) начало расследование расходования средств Белым домом на гуманитарную помощь для "временного правительства" самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.
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