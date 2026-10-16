Всего одной фразы Владимира Путина хватило, чтобы разъярить не только Запад, но и киевский режим. Что такого сказал президент России? Всего-то упомянул, что атаки Украины на русские НПЗ не достигают своих целей.
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