"Ты уволен, вставай!": на предприятии одного из работников, который весь день молится уволили прямо во время намаза

"А мне вот интересно, а те которые так часто совершают намаз, они Коран хотя бы читали?" Лучше спросите, они хотя бы читать умеют?

Николай Саункин

Да, намаз совершается пять раз в день, но длится не более пяти минут. Не думаю, что другие сотрудники работают без перерыва/перекура, который наверняка случается чаще чем намаз. Статья попахивает провокацией. P.S. Сам я - Христианин.