Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Ты уволен, вставай!": на предприятии одного из работников, который весь день молится уволили прямо во время намаза

"Ты уволен, вставай!": на предприятии одного из работников, который весь день молится уволили прямо во время намаза

Avia.pro - СМИ Ковёр, курилка и иноземец: как один "бесценный" работник привёл склад к взрыву эмоций На одном из предприятий в городе Донецк разгорается конфликт интересов между работниками.

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Комментарии
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Люся Люся
&quot;А мне вот интересно, а те которые так часто совершают намаз, они Коран хотя бы читали?&quot;  Лучше спросите, они хотя бы читать умеют?
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2 час.
Сергей Кандауров
Испиряшивяли! Но…..
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2 час.
Николай Саункин
Да, намаз совершается пять раз в день, но длится не более пяти минут. Не думаю, что другие сотрудники работают без перерыва/перекура, который наверняка случается чаще чем намаз. Статья попахивает провокацией. P.S. Сам я - Христианин.
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2 час.
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