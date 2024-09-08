Опять жарят: Покровск и направление – снова наступление и мощная разведка боем

Достаточно долгая оперативная пауза здесь закончилась, возобновилось наступление ВС РФ. Была проведена серьезная разведка боем – бойцы российской армии вышли из Новогродовки (населенный пункт освобожден ранее) и сделали рывок по направлению к Лысовке.
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