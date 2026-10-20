📷❗️Польская оборонная промышленность в лице концерна Huta Stalowa Wola (HSW) представила прототип-демонстратор перспективной тяжелой боевой машины пехоты (ТБМП), получившей наименование Niedźwiedź («Медведь»).
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