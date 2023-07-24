Аргументы недели

98 710 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анфиса Иванова
    Это же какую армию следователей, прокуроров нам надо  иметь, чтобы все открываемые уголовные дела, связанные с СВО , ...Путин потребовал ...
  • Вениамин Мельников
    крупнейший "специалист"во всех областях.Зампред Совбеза М...
  • Зоя Копань
    Сукины дети эти испанцы, сколько тысяч детей спасла наша страна от Франко а они посылают оружие!Испания направила...

Минобороны: ВС России уничтожили над Крымом 17 украинских беспилотников

ВСУ предприняли попытку атаки БПЛА объектов в Крыму, все они уничтожены. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Российской Федерации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх