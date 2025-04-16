В Крыму и Запорожье расширит количество своих баз проект "Архангел"

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Всероссийский проект "Архангел" по обучению пилотированию беспилотников расширит свое присутствие в Республике Крым и Запорожской области, увеличив количество баз и тренировочных площадок.
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