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На сцене Театра Российской Армии состоялась премьера спектаклья «Данькина каска»

На сцене Театра Российской Армии состоялась премьера спектаклья «Данькина каска»

Строки Твардовского легки, сочны, темпераментны и ритмичны. Может поэтому создатели спектакля «Данькина каска», премьера которого состоялась вчера на сцене Театра Российской Армии взяли их за основу постановки.

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