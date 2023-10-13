На сцене Театра Российской Армии состоялась премьера спектаклья «Данькина каска»

Строки Твардовского легки, сочны, темпераментны и ритмичны. Может поэтому создатели спектакля «Данькина каска», премьера которого состоялась вчера на сцене Театра Российской Армии взяли их за основу постановки.
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