Telegraph: Британия поддержала бы передачу Германией ракет Taurus Киеву

Британское издание The Daily Telegraph сообщает, что правительство Великобритании готово поддержать возможного будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, если он примет решение о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.
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