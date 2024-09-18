День города Киржач 2024: программа, где пройдет, будет ли салют

21 сентября Киржачу исполняется 246 лет.День города Киржача будет отмечаться в субботу, 21 сентября. Кроме культурных мероприятий, в программе праздника большое спортивное событие: футбольный турнир, в котором примут участие шесть заводских команд Технопарка «Русклимат ИКСЭл» и команда центрального офиса холдинга «Русклимат».