Ведет курсы по системе Станиславского – как Андрей Бурковский зарабатывает в США Евгения КомароваПеребравшись в США, Андрей Бурковский зарабатывает на курсах актерского мастерства по системе Станиславского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии