Академик Матюшин "подружил" Мазая со следствием?

В Дагестане продолжается большая антикоррупционная чистка. Под следствием за получение взяток оказался бывший замминистра здравоохранения Республики Мазай Рамазанов, около года проработавший под руководством нынешнего руководителя ведомства Татьяны Беляевой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии