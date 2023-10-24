Еще один район в Алтайском крае вознамерился стать муниципальным округом

Упразднение сельсоветов и руководителей каждого из сел ждет Змеиногорский район В Змеиногорске 24 октября пройдут публичные слушания, на которых обсудят вопрос о преобразовании района в муниципальный округ.
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