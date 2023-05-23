Британия чахнет, и признаки упадка повсюду

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | «14,5 миллиона британцев живут в нищете» «Британия станет бедняком Европы», – заявил известный финансист и председатель частной инвестиционной компании Terra Firma Гай Хэндс в интервью агентству Bloomberg, опубликованному 19 мая.
ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | «14,5 миллиона британцев живут в нищете» «Британия станет бедняком Европы», – заявил известный финансист и председатель частной инвестиционной компании Terra Firma Гай Хэндс в интервью агентству Bloomberg, опубликованному 19 мая.
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